İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! 20 metre sürüklendi Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen sürücü, 20 metre sürüklendi. Vücudundan kırıklar olduğu belirlenen sürücü, tedavi altına alındı.

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DHA

İstanbul Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletten sert bir şekilde düştü ve 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sürücüye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)