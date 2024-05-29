İstanbul'da yürekleri ağza getiren orman yangını Pendik’te ormanda çıkan yangında 1 dönümlük alan yanarken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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DHA

İstanbul'da saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, korkuya neden oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurnaköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bir dönümlük alan zarar gördü, yangın büyümeden söndürüldü

Dumanları fark eden Orman İşletme Genel Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiyeleri bölgeye ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgeye takviye itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yanan bir dönümlük orman örtüsü, bölgeye gelen ekipler tarafından söndürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)