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DHA

İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde kurulan semt pazarında kavga çıktı.

Pazarda tezgahlarını kurmak için caddeye gelen pazarcıları zabıtalar, tezgahlarını farklı bir yerde kurmaları konusunda uyardı.

Uyarılara itiraz eden bir grup pazarcıyla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 2 zabıta görevlisi yaralandı.

Kavga, çevredeki vatandaşlar ve diğer pazarcıların araya girmesiyle son buldu. Zabıta görevlilerinin pazarcılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Zabıtalarla pazarcılar arasında yaşanan arbede, çevredeki bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.

"KAVGANIN NEDENİ YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİ"

Mahallede sakini Engin Yormaz, "Park açıldığı için pazarın giriş yeri değişti. Böylece parkın giriş çıkışı kapanmamış oldu hem de trafik açık olmuş oldu.

Bundan kaynaklı pazarcılarla zabıtalar arasında tartışma çıkmış. Kavga yer değişiminden dolayı olmuş. Giriş ve çıkışın farklı olmasından dolayı pazarın küçülmesine neden oldu." diye konuştu.