İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Polisten kaçamadı Sultangazi'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şebekeye düzenlene operasyonda çete lideri kaçtı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin adresinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor.

Uyuşturucu madde ticareti yaparak çocukları ve gençleri zehirleyen şebekelerin tespiti için yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son olarak İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şebeke tespit edildi.

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Şebekeyi yakın takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 13 Eylül Cuma gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

ÇETE LİDERİ KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Şebekenin lideri olduğu tespit edilen Muhammed D., operasyon sırasında polisleri fark ederek, kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca Ordu Caddesi'nde, polisin Muhammed D.'yi yakalamasıyla son buldu.

Muhammed D. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında alüminyum folyo içerisinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muhammed D.’nin emniyetteki sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda, 50. Yıl Mahallesi'nde bir eve daha operasyon yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu deposunu andıran adreste, uyuşturucu maddenin yanı sıra ticarette kullanılan hassas terazi ve büyük miktarda para bulundu. Evde bulunan Ahmed C. (20), Muhammet S. (27), Beşer E. M. (27) ve Eymen El H. (39) gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada ise; 318 gram metamfetamin, 80 gram kokain, 95 gram eroin katkı maddesi, 8 gram eroin, 3 gram çikolatalı esrar, 192 adet lyrica hap, bin 498 adet captagon hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 502 dolar, 750 euro ve bin 150 TL, 1 hassas terazi, 67 adet boş şeffaf poşet ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)