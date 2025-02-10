İstanbul'da zihinsel engelli çalışanını istismar eden sapığa 20 yıl ceza

İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir tekstil mağazasında işe başlayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Y.G.A., patronu Ali Kara tarafından istismar edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Kara'nın ‘cinsel istismar' ve ‘tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kara hakkında davanın 3. duruşmasında karar açıklandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D ve taraf avukatları hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Kara, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Kararda Ali Kara'nın ‘tehdit' suçundan cezalandırılması istense de bu suçun, nitelikli cinsel istismar suçunun unsuru olduğu değerlendirildiğinden sanık hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

4 YIL TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI

Sanık Kara'nın ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezanın 20 yıla düşürülmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ÜST KATA ÇAĞIRIP ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü mağdur Y.G.A.'nın annesi S.D. ile birlikte Esenler Aile İçi Büro Amirliği'ne geldiği ifade edildi.

Mağdurun annesi, zihinsel engeli olan kızı Y.G.A.'nın patronu olan Ali Kara isimli şahsın cinsel istismarına maruz kaldığını beyan etti. Bu ifadeye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanına başvurulan Y.G.A., Ali Kara'ya ait mağazada 1 ay önce işe girdiğini söyleyerek "Çalıştığımız bir gün aramızda konuşmaya başladık. Ben ona ‘benim gibi biriyle evlenir misin?' dedim. Bana ‘senin gibi çıtır birisiyle evlenirim' şeklinde cevap verdi. 1 hafta sonra üst kata çağırarak öpmeye çalıştı. Ben kaçtım. Sonra başka bir gün beni öptü." dedi.

ÇAY İSTEYİP SOYUNDU

İddianamede, başka bir gün sanığın mağdurdan çay isteyerek üst kata çıkmasını sağladığı belirtildi. Ali Kara'nın üst katta bulunan yatak odası ve mutfak olarak kullanılan yerde mağdurla bir araya geldiği, mağdura ‘Kıyafetlerini çıkart' diyerek kendi üzerindekileri çıkarmaya başladığı iddianamede ifade edildi.

Kara'nın, teklifini kabul etmeyen mağdurun zorla kıyafetlerini çıkartarak vücudunu öpmeye başladığı da iddianamede aktarıldı.

"KİMSEYE ANLATMA ELİM KOLUM UZUNDUR"

Sanığın istismar ettikten sonra mağdura abdest alıp almayacağını sorduğu ve üzerini giyinip aşağıya inmesini istediği de iddianamede aktarıldı. Kara'nın eylemleri esnasında mağdura bu yaşanılan olayları birisine anlatması halinde ailesiyle birbirlerine gireceklerini ve ailesinin öleceğini, elinin kolunun uzun olduğunu, tanıdığı hakim ve savcıların bulunduğunu söyleyerek tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

"DUYGULARINA KARŞILIK BULAMAYINCA İFTİRA ATTI"

Sanık Ali Kara, yaşanılan olaya ilişkin alınan ifadesinde "Mağdur iş yerinde çalışanım. Yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının teklifi üzerine işe aldım. Bu süreçte işçi işveren ilişkisi dışında başkaca bir ilişkim olmadı. Son günlerde mağdur bana karşı duygusal yakınlık besledi. Başka işçi bulamadığım için yeni işçi bulana kadar mağduru işten çıkarmadım. Bana karşı duygularına karşılık bulamayınca iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

İÇ ÇAMAŞIRINDA DNA ÖRNEĞİ BULUNDU

Öte yandan mağdur Y.G.A.'dan alınan sürüntü örnekleri ile şüpheliden alınan numune kan örneklerinin üzerinde inceleme yapılması amacıyla Kriminal Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildiği de iddianamede belirtildi. Gelen raporda, mağdurun iç çamaşırında Ali Kara'ya ait DNA örneği bulunduğu kaydedildi.

Ardından ifadesini değiştiren Ali Kara, mağdurun kendisini bir anda öpmeye başladığını söyleyerek boşluğuna geldiğini mağdur ile yakınlaştığını anlattı. Kara, tüm bunların mağdurun rızası ile yaşandığını da ifade etti. Kara'nın ‘cinsel istismar' ve ‘tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.