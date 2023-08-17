İstanbul’da zihinsel engelli genç silahlı saldırıya uğradı: O anlar kemerada Çalıştığı iş yerinde öğle molasına çıkan yüzde 85 zihinsel engelli genç, bu sırada yanına yanaşan bir şüpheli tarafından silahla yaralandı. Ekipler saldırgan için çalışma başlatırken, gencin kardeşinin de 2 ay önce saldırıya uğradığı öğrenildi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden silah sesleri yükseldi.

Önceki gün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda, yüzde 85 zihinsel engelli olan ve 13 yıldır sara ve depresyon hastalığı olan Mahmut Göçen, öğle saatlerinde yemek için mola verdi.

Dışarıya çıkan genç, yemeğin ardından iş yerinin önünde oturup molanın bitmesini bekledi.

Engelli genci vurdu

O esnada siyah renkli yağmurluk giyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, elinde silahla sokağa giriş yaptı.

Hızlı adımlarla ilerleyen şahıs, duvarın yanında oturan Göçen’e doğru bir el ateş etti.

Esnaf yardıma koştu

Bacağına isabet eden merminin ardından Göçen yere düşerken, şahıs geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar ve esnafın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

2 ay önce kardeşi de vuruldu

Göçen ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, oğlunun vurulduğunu duyan baba da olay yerine geldi. Acılı baba, 2 ay önce de diğer oğlu Ferhat Göçen vurulduğunu söyledi.

"Bizim bir düşmanımız yok"

Olayla ilgili konuşan baba Süleyman Göçen, “2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu. Bizim bir düşmanımız yok. Biz, kimseye para da vermedik. Her konuda bizim sicilimiz temiz. Bugün yine bizim çocuğumuz vuruldu. Kurşun, bacağına isabet etmiş. Hastaneye götürdüler. Ancak suçluları devlet yakalayabilir.” dedi.

Kimliği tespit edildi: Aranıyor

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yüzlerce saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etti.

2 ay önceki saldırının da faili olduğu düşünülen F.K.’yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.