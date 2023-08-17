İstanbul'da zincir market çalışanları kasa kasa domatesleri çöpe attı Pendik'te bulunan bir zincir marketin önünde, market çalışanlarının kasalar dolusu domatesleri çöp konteynerine attığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de hasat dönemi öncesinde taşıma maliyetleri nedeniyle artan fiyatlar halkı zora soktu.

Bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar, fiyatları daha da artırmak için birçok yola başvurdu.

O günlerde tonlarca meyve sebze boş arazilere, yol kenarlarına ve çöp konteynerlerine atıldı.

Hasat dönemi gelmeden hemen her gün bu minvalde görüntüler ortaya çıktı.

Hasadın başlaması ve tarlalardan bol ürün çıkmasıyla birlikte fiyatlar düştü, fiyat düşüşü market raflarındaki etiketlere yansıdı.

Zincir markette domatesler çöpe döküldü

Sezon sonu yaklaşırken yeni ortaya çıkan benzer bir video yine tepkilere neden oldu.

İstanbul'da hizmet veren zincir marketlerden birinin Pendik ilçesindeki şubesinde, çalışanlar kasalarca domatesi çöpe döktü.

Çalışanların rahat tavırlarla domatesleri konteynere atma anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ise tepkilere neden oldu.