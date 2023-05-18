İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ölü Arnavutköy'de aralarında bir tırın da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi, Hadımköy-Dursunköy Yolu Caddesi üzerinde tır sürücüsü, caddede ilerlediği esnada, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cadde ortasında yan dönen tıra, Muammer Erdil'in kullandığı kamyonet çarptı.

Tırın dorse kısmına çarpan kamyonete de kapalı kasa minibüs çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 57 yaşındaki Muammer Erdil kamyonette sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Diğer sürücülerin İhbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonetin şoförü Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdil'in cansız bedeni İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Erdil'in cenazesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Musa Tarhan, "Yağıştan dolayı, zaten virajda dorse kaymış. Yoldaki iki araca çarptı" dedi.