İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 kişi adliyede İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarda yakalanan 35 kişi ile sonrasında güvenlik kamerası kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 zanlının emniyetteki işlemlerini tamamladı.

65 saldırgan adliyede

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

247 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.