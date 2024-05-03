1 Mayıs'ta polise damacana ile saldıran kadın da yakalandı İstanbul’da polis memurlarına saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişi arasında damacana ile polise vuran Ayşe Beliz İ.'nin de olduğu öğrenildi.

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DHA

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm dünyada coşku ile kutlanırken, Türkiye'de marjinal gruplar, her sene olduğu gibi etkinliklere gölge düşürmeye çalıştı.



İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’de toplanıp Taksim meydanına yürümek isteyen kalabalık grup arasındaki bazı kişiler, yürüyüşe izin vermeyen polise saldırdı.

Polise damacana ile saldıran kadın da gözaltında

Olaylar sırasında 217 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, polise saldırdıkları tespit edilen 29 kişi daha bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan birinin de polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan bu sabah gözaltına alınan bazı şüphelilerin polis kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, şüphelilerin polise yönelik saldırı anları yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)