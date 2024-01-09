Haberler



3. Sayfa



İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu

İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu İstanbul Florya'daki bir AVM'deki tuvalet işletmesinin fiyatı 50 TL'ye çıktı. Vatandaşlar sosyal medyada konuyla ilgili şaşkınlığını gizleyemezken tuvaletin geçen yılki ücretinin de 25 TL olduğu öğrenildi.