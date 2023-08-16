İstanbul'daki cinayet gibi motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin son anları Arnavutköy'de Berkant Keskin'in tacizi nedeniyle yaptıkları kazada hayatını kaybeden Murat Vermez ve Nazlı Yolcu'nun kazadan önceki son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Sultangazi Kent Ormanı'nda 12 Ağustos Cumartesi günü bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, Pirinççi Mahallesi mevkiinde zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Vermez ve Yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Son anları kamerada Motosikletli grubun kaza öncesi son görüntüleri, Pirinççi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen motosikletli arkadaşlarının görüntüsünü çektiği görülüyor. "Ben biraz şımarığım" Dehşet olay sonrasında iki kişinin ölümüne neden olan Berkant Keskin, savunma yaptı. Savunma, duyanları şoke edecek cinsten. İki cana mal olan şahıs savunmasında, “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum.” ifadelerini kullandı.