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    İstanbul'da tartıştığı erkek arkadaşına saldırdı

    Otomobil içerisinde kıskançlık sebebiyle çiftler arasında başlayan kavgada genç kadın, sinir krizi geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:39
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