İstanbul'da tartıştığı erkek arkadaşına saldırdı

Otomobil içerisinde kıskançlık sebebiyle çiftler arasında başlayan kavgada genç kadın, sinir krizi geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bahçelievler’de bir çift, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Sinirlerine hakim olamayan genç kadın, bağırmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINA SALDIRDI

Araçtan inerek saldırıya geçen genç kadın, erkek arkadaşının cep telefonunu yere fırlattı.

Kriz anı, olay bölgesindeki bir vatandaş tarafından cep telefon ile kaydedildi.

İstanbul'daki genç kadın otomobil içerisinde tartıştığı erkek arkadaşına saldırdı VİDEO

