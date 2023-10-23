İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak polise saldırıp taşkınlık çıkardıkları tespit edilen 18 kişiden 9'u serbest bırakılırken 9 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

DHA

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından 17 Ekim’de İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir grup protesto eylemleri yaptı.

Bariyer kuran polis ekiplerine saldırıp havai fişek patlatan kalabalık grup, 43’ü polis olmak üzere toplam 63 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olayların ardından konuyla ilgili inceleme başlatan polis, bariyerleri zorlayarak konsolosluğun bulunduğu plaza içerisine girmeye çalışan ve olayları provake eden 6 kişi ile konsolosluk yakınında bulunan bir iş yerine ve konsolosluk çevresine saldırıda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.

9 kişi serbest kaldı

Ayrıca olay günü konsolosluğa yakın bir sokakta üzerlerinde çeşitli boyutlarda taş ve torpil ele geçirilen 3 kişi ile olay yerinde havai fişek patlattığı belirlenen 1 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 18 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 9’u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 8’i adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 9 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)