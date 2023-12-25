İstanbul'daki köprüde skuter kullanan sürücü para cezasından kaçamadı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yasağa aldırış etmeden köprüye giren sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti. Köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye bin 387 lira para cezası kesildi.

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DHA

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen olayda, bir sürücü yasak olmasına rağmen köprüde skuter kullandı.

Güvenlik ekipmanı olmadığı görülen skuter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Ekipler durdurdu para cezası uygulandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra skuter sürücüsü O.P., köprü çıkışında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

O.P.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik levha, cihaz ve işaretlerine uymamak maddesinden 436 lira, skuterin otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerindeki karayollarında kullanılmaması maddesine istinaden de 951 lira olmak üzere toplam bin 387 lira para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)