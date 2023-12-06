İstanbul'daki servis şoförü, direksiyon başında felç geçirdi E5’te seyir halindeyken direksiyon başında felç geçiren servis araç sürücüsü, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı.

İşçi almaya giden 34 LEH 832 plakalı servis araç sürücüsü Mustafa Altan (67), seyir halindeyken felç geçirdi.

Aydınlatma direğine çarptı

Bunun üzerine sürücünün kontrolünden çıkan araç, E5 karayolunun orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Altan, yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Müdahalenin ardından yaralı Mustafa Altan hastaneye kaldırıldı.

Trafik kilitlendi

Direğe çarpan araç ise çekici yardımıyla çekilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Yaklaşık 1 saat iki şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın sürücünün kontrolünden çıktığı ve refüjdeki direğe çarptı görülüyor.

"Birden direğe doğru girdi"

Sürücünün felç geçirdiğini söyleyen Mine Vardarlıer ise, “Ben masamda oturuyordum, beyefendi çok yavaş, sakin geliyordu. Birden direğe doğru girdi. O anda direk sallandı ve lamba olduğu gibi yere düştü. Diğer arabalar durdular ve depodaki arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Şoför bey, felç geçirdiğini ondan dolayı kaza yaptığını söyledi. Yüzünde kan vardı, şişmişti içeride sıkıştığını söyledi. İtfaiye ve ambulans gelerek müdahale etti.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)