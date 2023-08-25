İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan eşini bir an olsun yalnız bırakmadı

İHA
Sultangazi'de aynı istikamette ilerleyen otomobil ve hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa geldikleri esnada yabancı plakalı farklı bir aracın neden olması ile kaza yaptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanmazken hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü kafasından, eşi ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eşi yanından bir an ayrılmadı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından darbe aldığı için travma geçirdiği düşünülen yaşlı adamı ambulansa alarak müdahale ederken eşi ise yanından ayrılmayarak kendisini teselli etmeye çalıştı.
Kaza nedeni ile her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.