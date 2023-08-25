İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan eşini bir an olsun yalnız bırakmadı 2 aracın karıştığı trafik kazasında aynı araç içinde bulunan yaşlı çift yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile başından yaralanan adama sağlık ekipleri müdahale ederken eşi ise başından bir an olsun ayrılmadı.

İHA

Sultangazi'de aynı istikamette ilerleyen otomobil ve hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa geldikleri esnada yabancı plakalı farklı bir aracın neden olması ile kaza yaptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanmazken hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü kafasından, eşi ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşi yanından bir an ayrılmadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından darbe aldığı için travma geçirdiği düşünülen yaşlı adamı ambulansa alarak müdahale ederken eşi ise yanından ayrılmayarak kendisini teselli etmeye çalıştı.

Kaza nedeni ile her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.