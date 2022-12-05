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    İstanbul'daki tramvay kazası: Kulübe üzerine yıkıldı

    Alibeyköy'de tramvay ile çarpışan İETT otobüsü, kaza yaptıktan sonra yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada Selahattin Şahin'in içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkıldı.
    • 05.12.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:17
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    İstanbul'daki tramvay kazası: Kulübe üzerine yıkıldı

    İstanbul Alibeyköy'de, içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu.

    İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen İETT otobüsü, yol kenarındaki bir kulübeye çarptı.

    Kulübe üzerine yıkıldı

    O sırada otoparkta görevli bulunan Selahattin Şahin, kulübenin içindeydi. Kulübe üzerine yıkıldı.

    Bir anda neye uğradığını şaşıran Şahin, enkazın altından ayakta çıktı.

    Şahin, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tramvay kazasından ölümden dönen görevli o anları anlattı

    Dehşet anlarını anlattı

    İHA'nın aktardığına göre; kaza anını anlatan Selahattin Şahin, "Kulübenin içindeydik. Bir anda otobüs kulübeye vurunca deprem oluyor zannettik. Bir anda korktuk. Metro otobüsü ikiye bölmüş. Biz dışarıya fırladık. Şükürler olsun bir şeyimiz yok. Yaralılar vardı. Çok korktuk. Şoku hala atlamadık. Kıl payı ile kurtardık. Kaza sonrasında bir anda burası doldu. Otobüste bağıran çağıranlar insanları indiriyorlar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı." dedi.

    İstanbul daki tramvay kazası: Kulübe üzerine yıkıldı #1

    İstanbul daki tramvay kazası: Kulübe üzerine yıkıldı #2

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