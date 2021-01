İstanbul'dan Ankara’ya otomobilini satmaya gitti, dolandırıldı

Otomobilini ekspertize götürmesi için verdiği kişinin geri dönmediğini söyleyen talihsiz genç, “Kaparo bile vermiş olsa, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde güvenmeyin" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Selahattin Aydemir (27), 61 FJ 623 plakalı 2013 model otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi.

Bir süre sonra o ilana, Ankara'da yaşadığını söyleyen E.Ş.’den cevap geldi.

Aydemir, 85 bin TL karşılığında anlaştığı kişilere otomobilini teslim etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Etimesgut ilçesinde E.Ş. ve arkadaşı A. ile buluşan Aydemir, bu kişilerle bankaya gitti.

ARAÇTAN İNİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

E.Ş.'nin verdiği paranın eksik olduğunu gören Aydemir, parayı ona geri vererek tamamlamasını istedi.

Bunun üzerine E.Ş. de otomobili hem ekspertize götüreceğini hem de eksik parayı getireceğini söyleyerek, A. ile bir yerde beklemelerini söyledi.

A. ve E.Ş.'nin beraber geldikleri araçta beklemeye başlayan Aydemir, büfeye ve ATM'ye gideceğini söyleyerek araçtan indi.

Bir süre yürüdükten sonra arkasına bakan Aydemir, A.'nın da araçla birlikte gittiğini gördü. Dolandırıldığını anlayan Aydemir, karakola giderek şikayette bulundu.

“EKSPERTİZE BİLE GİDERKEN MUTLAKA YANINIZDA BİRİLERİ BULUNSUN”

Otomobilin kredi borcu olduğunu söyleyen ve ödeyemediğini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

“Şu an kredimi ödeyemiyorum. Vergi borçlarım var. Ben bu arabayı satmak için uğraşıyordum. Arabamı satıp, borçlarımdan kurtulacaktım. Beni mağdur ettiler. Aracımın bulunmasını istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kaparo bile vermiş olsa hiçbir şekilde güvenmeyin. Çünkü işleyişler çok uzun sürüyor. Karakol olsun, savcılık olsun. Uğraştığınızla kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde güvenmeyin. Ekspertize bile giderken mutlaka yanınızda birileri bulunsun. Hiçbir zaman tek gitmeyin. İşiniz çıksa bile arkadaşınız orada beklesin. Yoksa benim gibi mağdur olursunuz. Benim hastam vardı. Bir an önce satıp, kurtulup, gideyim diye biraz acele ettim ama iyi niyetimi suistimal ettiler. Allah'a havale ediyorum. İnşallah bir an önce bulunur ve cezalarını çekerler."