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    İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

    İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile, 2 kişiye koronavirüs bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 20:13
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    İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

    Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul’dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişiye koronavirüs tespit edildi.

    İSTANBUL'DAN GELEN AİLE KORONAYI DA YANINDA GETİRDİ

    Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

    KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor.

    Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi.

    İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı VİDEO

    İstanbul’dan Bilecik e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı #1

    İstanbul’dan Bilecik e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı #2

    İstanbul’dan Bilecik e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı #3

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