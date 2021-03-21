İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile, 2 kişiye koronavirüs bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul’dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişiye koronavirüs tespit edildi.

İSTANBUL'DAN GELEN AİLE KORONAYI DA YANINDA GETİRDİ

Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor.

Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi.

İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı VİDEO