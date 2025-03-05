İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyerek giden gazi torunu

İHA

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, atalarının hatırasına vefa göstermek için, zaferin 110'uncu yılında dikkat çeken bir karara vardı.

İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyerek gitmeye karar veren Gümüş, üzerinde Çanakkale Savaşı'nda askerlerin giydiği üniforma, elinde Türk bayrağı ile yola çıktı.

TEKİRDAĞ'A ULAŞTI

Gümüş, yürüyüşünün 3. gününde Tekirdağ'a ulaştı.

Sahilden yürüyerek ilerleyen Gümüş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

"BU BAYRAĞI ÖLENE KADAR TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Üç gün önce Avcılar'dan teslim aldığı bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale Valiliğine ulaştıracağını belirten Gümüş, "Atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları ve bu al bayrağı ölene kadar taşımaya çalışacağız. O ruhu gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuz.

18 Mart günü Çanakkale'ye ulaşıp şehitlerimize dualarımızı okuyarak görevimizi tamamlayacağız" dedi.

"ATALARIMIZ DAHA ZOR ŞARTLARDA SAVAŞTI"

Ramazan ayında oruç tutarak yürüyüş yapmanın zorluklarına değinen Gümüş, "Bu sene Ramazan'a denk geldi, kolay olmuyor ama biz bu yola inandık. Atalarımız zamanında çok daha zor şartlarda savaştı. Bize düşen onların hatırasına sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZA, DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Yedi yıldır bu yürüyüşü gerçekleştiren Gümüş, gençlere de seslenerek, "Şükürsüz olmayın, elimizdekilerin kıymetini bilin. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Bayrağımıza, devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.

18 Mart'ta Çanakkale'de tamamlanacak olan yürüyüş, Çanakkale ruhunu bugüne taşımaya devam ediyor.