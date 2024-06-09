DHA
Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanan otomobili takibe aldı.
İçerisinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde önü kesilerek durduruldu.
Enes Güreş (28) ve Ünal Akdoğan (30) gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 100 gram kokain ele geçirildi.
Operasyon kamerada
Operasyon anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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