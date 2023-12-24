İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen aile kabusu yaşadı! Donmak üzereyken...

İHA
İstanbul'da zaman zaman süren yağmur yerini güneşe bırakırken, Kastamonu'da ise kara kış hayatı felç etmiş durumda.
İstanbul'dan Kastamonu'ya giden bir aile, kara kışın ortasında kaldı.
Bozkurt ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan hasta babalarını İstanbul'a götürmek için gelen aile, Mamatlar köyü mevkisindeki orman yolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ilerleyemedi.
Aileyi ekipler donmak üzereyken kurtardı
Mahsur kalan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bozkurt İlçe Özel İdare ekipleri tarafından mahsur kalan ve donmak üzere olan aile kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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