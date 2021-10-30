İstanbul'da çalınan araç Antalya'da bulundu

İstanbul’dan kiralanarak çalınan otomobil, polis ekiplerince Antalya’da yakalandı. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

17 Ekim İstanbul'da kiralanan ve firmaya geri teslim edilmeyen 34 EGF 907 plakalı otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İSTANBUL'DA ÇALIP ANTALYA'YA GÖTÜRDÜLER

Ekipler firma aracının ihbarı üzerine çalışmalarını sürdürürken, araç bugün Antalya'da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından ‘çalıntı’ uyarısı verdi. Uyarının ardından aracın peşine düşen Motosikletli Yunus Ekipleri, aracı bulvar üzerinde durdurdu.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Araç sürücüsü Emrah A., olay yerinde ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs ele geçirilen esrar maddeleri ile birlikte işlemleri yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. Araç ise çekici ile Yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul'dan kiralanan araç, Antalya'da yakalandı