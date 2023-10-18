İstanbulluların ulaşım çilesi! Metrobüs kaza yaptı: Duraklar doldu taştı... Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında iki aracın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, duraklarda yoğunluk oluştu.

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İHA

Megakent İstanbul'un bir kanayan yarası da toplu ulaşım...

İstanbullular her yeni günde metro arızaları veya metrobüs, otobüs kazaları ile mücadele veriyor.

Vatandaşlar işe ve okula geç kalırken, kentin ulaşım problemine hala bir çözüm üretilemedi.

Metrobüsler çarpıştı

Bugün yaşanan olay ise vatandaşların isyan bayraklarını çekmesine neden oldu.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır metrobüs hattında iki metrobüs kaza yaptı.

Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.

Vatandaş yaralandı

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Duraklar doldu taştı

Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşların duraklarda oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)