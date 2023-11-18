İstanbul'u sağanak yağmur vurdu! İstinat duvarı çöktü Öğle saatlerinde Kağıthane ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışların ardından 4 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Bölge halkı, "Her yağmurda buralar su içinde kalıyor" dedi.

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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.

Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Ölen ya da yaralanan olmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Zabıta ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın zemin katındaki evde hasar meydana geldiği görüldü.

"Her yağmurda buralar su içinde kalıyor"

Yan apartmanda oturan Birol Cigaoğlu, "Arkadaki binanın çatı suyu bizim binanın arkasına akıyor ve bu yağmur suları birikip göllenme oluyor. Yan binanın arkasında istinat duvarı çöktü. Bu olay her iki binayı da riske sokuyor. Her yağmurda buralar su içinde kalıyor. Arkadaki binanın çatısındaki giderlerin düzgün bağlanması lazım. Yoksa her yağmurda bu sorun devam eder." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)