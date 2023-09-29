İstanbul'u yağmur vurdu! Pendik göle döndü, araçlar sürüklendi Dün sabah saatlerinden itibaren etkili şekilde devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Pendik'te yaşayan vatandaşlar, güne su baskınlarıyla uyandı.

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DHA

Sonbahar şiddetli yağışla birlikte geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Bu illerden biri de İstanbul oldu.

Megakent sele teslim oldu

Çok geçmeden dün öğle saatlerinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Öyle ki her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar bu yağmurda da kaçınılmaz oldu. Dünden bu yana Megakent'in birçok ilçesi sele teslim oldu.

Kuvvetli yağışta 2. gün

Yağışın ardından tıkanan rögarlar taştı, evleri ve dükkanları su bastı.

Cadde ve sokakların göle dönmesiyle araçlar ve yayalar sürüklendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada yağmurun bugün de etkili olacağını açıkladı.

Pendik'i su bastı

Bu sabah da Pendik'ten sel görüntüleri geldi.

Gece boyunca devam eden yağmur, bölgeyi olumsuz etkiledi.

Özellikle Anadolu Yakası'nda kuvvetli şekilde devam eden yağış nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı.

Vatandaşlar mağdur oldu

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların birçoğu yolda kaldı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, evleri su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan yağış devam ederken bölgeden bir haber daha geldi.

İstinat duvarının araçların üzerine çöktüğü öğrenildi.

İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)