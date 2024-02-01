İstanbul'un 3 ilçesinde hayalet ekran ve plaka hırsızlığı! 6 gözaltı Gece saatlerinde Avcılar, Eyüpsultan ve Başakşehir'de hedef aldıkların otomobillerin hayalet ekranlarını ve plakalarını çalan 6 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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DHA

Gün geçmiyor ki İstanbul'da hayalet ekran hırsızlığı yaşanmasın.

Bu kez olayın adresi Avcılar.

Yabancı plakalı bir otomobil, gece geç saatlerde hedef oldu.

Aracın hayalet ekranı olarak bilinen konsolu çalınırken aynı zamanda bir araca da zarar verildi.

Kiralık araçla kaçtılar

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede kapsamlı güvenlik kamerası kaydı incelemesi yaptı.

Yapılan incelemede iki suçta kullanıldığı tespit edilen otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Otomobili kiralayan firmayla bağlantı kurularak araç takip sistemi incelenerek gittiği yerler tespit edildi.

6 gözaltı

Hırsızlıkta kullanılan aracı Gamze T.'nin kiraladığı, kardeşleri Furkan T. ile Baran T.'nin aracı kullandığı, plaka tanıma sistemi sayesinde anlaşıldı.

Üç kardeş, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin verdiği bilgilerle kimlikleri tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

2 ilçede daha hırsızlık yaptılar

Şüphelilerin Avcılar'ın yanı sıra Eyüpsultan'da 3 araçtan hayalet ekran, Başakşehir'de ise bir araçtan plaka çaldığı ortaya çıktı.

Dosyaları kabarık çıktı

Gözaltına alınan Gamze T., 23 suç kaydı bulunan Furkan T., 11 suç kaydı bulunan ve silahlı tehdit suçundan aranan Baran T., 13 suç kaydı bulunan İdris E., 38 suç kaydı bulunan Abdullah D., 76 suç kaydı olan İsmail U. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Satın alan kişi aranıyor

Çalınan üç hayalet ekranı satın alan Burak S. ise aranıyor. Şüphelilerin araçlardan hayalet ekran çaldıkları anlar, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)