İstanbul'un Adalar'ında çöpler arasında denize girdiler Bayram tatili nedeniyle insanların akın ettiği Adalar’da tatilcilerin bıraktığı çöpler dağ yığınlarına dönmesiyle kimileri çöp yığınları arasında denize girdi. Adalılar ise çöplerin toplanması konusunda yetersiz kaldıklarını belirterek, Adalar Belediyesine tepki gösterdi.

İHA

Vatandaş 9 günlük tatilin keyfini çıkardı...

Bir kesim vatandaş yakınlarının yanı giderken bir kesim de deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Öte yandan İstanbul'dan gidemeyen vatandaşlar ise yakın çevrede bu anın tadını çıkartmak istedi.

Ama tahmin ettikleri kadar şanslı olamadılar.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler Adalar’a akın etti.

Adalar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükada ve Heybeliada’ya gelenler ardında çöplerini bırakarak ayrıldı.

Özellikle Heybeliada’nın ana caddesi Altınyıldız Caddesi ile Büyükada’da Kumsal bölgesinde çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

Çöp konteynerleri, deniz kıyıları ve sokakların yanı sıra çocuk parklarında da çekirdek, kuruyemiş atıkları, içki şişeleri, yiyecek atıkları, plastik yoğurt kapları, deniz şortları, havlular, plastik terlikler gibi çöplerin olduğu görüldü.

Çöpler arasından tatil

Kimi vatandaşlar deniz kıyısındaki çöplükler arasında denize girdi, güneşlendi.

Adalar halkı ise çöplerin toplanması konusunda yetersiz kaldıklarını belirterek Adalar Belediyesine tepki gösterdi.

Çöpleri vatandaş topladı

Öte yandan, belediye çalışanlarının görüp toplaması için Adalıların çöpleri poşetlere koyup ağaçlara astığı da görüldü.