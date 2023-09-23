İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde iki grubun kavgası kamerada Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde toplumun huzurunu tehdit eden bir kavga daha yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olay, İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taraflar bir süre kavga etti.

İki kişi yere düşünce, karşı taraf ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kavga anları görüntülendi

Kavga anlarını ise çevredekiler cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde, iki grubun birbirlerini darbettiği görülüyor.

Bir grup kavganın etkisiyle yere düşerken diğer grup uzaklaştı

Aldığı darbeler nedeniyle iki kişi yere düşüyor. Diğer taraf ise olay yerinden uzaklaşıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)