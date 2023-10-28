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İstiklal Caddesi'nde Türk bayrağını deviren hain gözaltında

İstiklal Caddesi'nde Türk bayrağını deviren hain gözaltında Cadde üzerinde bulunan şahıs, devirdiği Türk bayrağının bir de üzerine bastı. Bir vatandaş olaya tepki göstererek o anları kayda aldı. Kendini bilmez şahıs ekiplerce gözaltına alındı.