İstanbul Beyoğlu'nda akılalmaz bir olay yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs cadde üzerindeki Türk bayrağını devirerek üzerine bastı.
Olayı gören bir vatandaş şahsa tepki gösterirken konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alındı
Yapılan kontrolde olayı Ü.B. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ü.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs gözaltına alınırken devlet büyüklerine hitaben küfür ve hakarette bulunduğu esnada olay yerine gelen G.Ö. (44) isimli şahıs yakalanan şahsı savunarak görevlilere engel olmaya çalıştığı öğrenildi.
Ekiplere taşkınlık çıkardı, karakolu boyladı
Memurların üzerine yürüyerek saldırıda bulunan G.Ö. isimli şahıs da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Konu ile ilgili yakalanan her iki şüpheli şahıs da "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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