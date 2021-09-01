Eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayarak çıplak fotoğrafları çekilen ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Abdurrahman Çığ ile ilgili davada karar çıktı.

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak 500 bin TL'lik senete imza attırıldığını söylemişti.

Daha sonra eniştesi tarafından istismar edildiğini, bir ormanda ise tecavüze uğradığını öne süren Çığ'ın Antalya Manavgat'ta çıplak fotoğraflarının çekildiği ortaya çıkmıştı.

"VÜCUDUMU KESTİLER"

Porgramda yaşadıklarını anlatan Çığ, "Fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" demişti.

Ağabeyini o halde görünce bir şey yapamadığını söyleyen kardeş ise "Eşim 3 gün evden çıkmadı telefonumu da aldı. Ben de ağabeyimin yaşadıklarını dosyaya yazıp ona jandarmaya git dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Evlendirme vaadinde bulunan eniştesi ormanda tecavüz etti

ENİŞTEYLE BERABER 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayların ortaya çıkmasıyla İsa Akman ve ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklanmıştı.

İSA AKMAN'A 35 YIL HAPİS

Dava bugün karara bağlandı.

Müge Anlı’nın programında açıklanan karara göre; İsa Akman’a, "işkence, darp ve istismar" nedeni ile 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 3 şahsa ise toplam 91 yıl hapis cezası verildi.

İstismarcı enişteye 35, arkadaşlarına 91 yıl hapis cezası