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İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü

İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü

Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağı kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek havalimanının içine düştü. Uçağın Atlas Air’e ait olduğu öğrenildi.