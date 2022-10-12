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    İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü

    Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağı kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek havalimanının içine düştü. Uçağın Atlas Air’e ait olduğu öğrenildi.
    • 12.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:13
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    İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü

    İtalya’nın Taranto kentinden ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston kentine gitmek üzere havalanan Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağı, kalkış yaparken iniş takımından bir tekerlek koptu.

    Uçağın kalkış yapmasının ardından kapanan inişi takımlarından bir tekerleğin, havalimanı içine düştüğü görüldü.

    Güvenli iniş yaptı

    İHA’nın haberine göre; uçağın Atlas Air’e ait olduğu öğrenildi. Kazanın ardından uçak, güvenli bir şekilde Charleston Havalimanı’na iniş yaptı.

    İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü VİDEO

    İtalya’da kalkış yapan kargo uçağının tekerleği düştü #1


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