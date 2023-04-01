İyi Parti binasına isabet eden kurşunları ateşleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Parti binasında isabet eden kurşunların, bir inşaat bekçisinin ruhsatlı silahından çıktığı öğrenildi. İnşaat bekçisi M.E., hırsızları korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini söyledi.

ensonhaber.com İyi Parti İstanbul İl Başkanlığında korku dolu anlar yaşandı. Merkezin camlarına, 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevliler kurşun izlerini fark ederek polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. İfadesi ortaya çıktı Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için adliyeye sevk edildi. Gündemi derinden sarsan olayı gerçekleştiren M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.E. ifadesinde, hırsızları korkutmak için ateş ettiğini vurguladı. "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımla havaya ateş ettim" İfadenin geri kalanında ise şu cümleler kullanıldı; İnşaata gelen hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan 3-4 şüphelinin aşağıya doğru kaçtığını gördüm. Sabah olunca da uyumaya gittim. Gözden Kaçmasın İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi Haberin Detayları