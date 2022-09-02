İYİ Partili Bahadır Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü Murat Aydemir'in kullandığı cip, karşıya geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarparken, kazada yaralanan Tekin yaşamını yitirdi.

Geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir(49) yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e(51) çarptı.

Yaralanan kadın kurtarılamadı

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Makam şoförü gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.