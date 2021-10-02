İzlediği cinsel içerikli videoda eşini gören Celal Bilgin: Eşimi geri kabul ediyorum

İnternet üzerinden tanışarak evlendiği eşinin cinsel içerikli görüntülerini internette gören Celal Bilgin, eşinin hatasını kabullenebileceğini söyledi.

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında yaşananlar kamuoyunun gündemine oturdu.

Samsun'da yaşayan Celal Bilgin isimli genç, internet üzerinden tanışarak kısa süre içerisinde evlendiği Güldeniz Bilgin'in hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli videoları izlemeye başlayan Celal Bilgin, bir videoda eşini gördü.

Vücudundaki ameliyat izlerinden eşini tanıyan Celal Bilgin, bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi.

Celal Bilgin'in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı.

Evlilik öncesi Güldeniz Bilgin ile Celal Bilgin'in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.

ANNE ZEYNEP BİLGİN: YAPMIŞ BİR CAHİLLİK

Geçmişte yaşananların üzerine sünger çeken anne, genç çiftin mutlu olması için elinden geleni yaptı.

Anne Zeynep Bilgin, "Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim. Kızım dedim naptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller." dedi.

VİDEOYA RAĞMEN EŞİMİ GERİ KABUL EDERİM

Celal Bilgin ise, "İkinciye olsa.. Bir kez kabul etmişim, ikinciyi yine kabul ederim. Ama üçüncüye Allah kerim. Birinciye olmuş, ikinciye gider bidaha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye birdaha kabul ediyorum bak." dedi.

Celal Bilgin: Eşimi geri kabul ediyorum VİDEO

FULYA ÖZTÜRK'ÜN TELEFONUNDAN VİDEOLARI AÇTI

Programın sunucusu Fulya Öztürk, videonun Celal Bilgin'in karşısına çıkma ihtimali olmadığını söyledi. Celal Bilgin bunun üzerine Fulya Öztürk'ün telefonunu alarak internette yer alan cinsel içerikli videoları açtı. Bu sırada Fulya Öztürk büyük bir şok yaşadı.

Aldatıldığını iddia eden koca, canlı yayında müstehcen görüntüleri izletti VİDEO

Canlı yayında karısının olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletti haberi