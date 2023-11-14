İzmir açıklarında 5 göçmenin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki Alaçatı Kleopatra koyundan önceki gün sabah saatlerinde denize açıldıktan kısa bir süre sonra içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot fırtına sebebiyle battı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
5 göçmen öldü
Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cesedi bulundu.
Olumsuz hava şartlarına rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi denizden kurtarmayı başardı.
2 şüpheli gözaltında
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kurtarılan göçmenlerin ifadeleri üzerine polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Adrese gerçekleştirilen baskında göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kayıp 2 kişinin bulunması için dalgıçların da katıldığı arama faaliyetleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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