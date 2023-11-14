Haberler



3. Sayfa



İzmir açıklarında 5 göçmenin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

İzmir açıklarında 5 göçmenin ölümüyle ilgili 2 gözaltı İzmir Çeşme açıklarında lastik botun batması sonucu 5 göçmenin yaşamını yitirmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.