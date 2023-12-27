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İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisinde bulunan toplam 96 düzensiz göçmen kurtarıldı.