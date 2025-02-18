İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı
AA & Ensonhaber

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

KARAYA ÇIKARILDILAR

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ekipler lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Göktürk Sönmez
Editor