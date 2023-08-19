İzmir Alaçatı'daki eğlence mekanında silahlı kavga çıktı! Bir kişi öldü 7 kişi yaralandı Eğlence mekanının çıkışında yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İzmir'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı mahallesinde yaşanan silahlı kavga, eğlence mekanı çıkışında meydana geldi. Silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı. Alaçatı'da bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri kurşun ve darptan yaralandı Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı. Müşteriler arbede sırasında hafif yaralandı Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşterinin de hafif yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik görevlisi S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi. 6 yaralı taburcu oldu 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu. Şüpheliler aranıyor Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.