İzmir'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı mahallesinde yaşanan silahlı kavga, eğlence mekanı çıkışında meydana geldi.
Silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.
Alaçatı'da bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Güvenlik görevlileri kurşun ve darptan yaralandı
Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.
Müşteriler arbede sırasında hafif yaralandı
Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşterinin de hafif yaralandığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik görevlisi S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.
6 yaralı taburcu oldu
6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.
Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu.
Şüpheliler aranıyor
Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.