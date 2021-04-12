İzmir Bergama'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir Bergama'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bölcek kavşağında 45 DM 958 plakalı süt kamyonu ile seyir halinde olan Murat T., iddiaya göre aniden ana yola çıkan Uğur B.'nin kullandığı 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin de ağır yaralandığını belirledi. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.