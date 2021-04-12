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    İzmir Bergama'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:06
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    İzmir Bergama'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bölcek kavşağında 45 DM 958 plakalı süt kamyonu ile seyir halinde olan Murat T., iddiaya göre aniden ana yola çıkan Uğur B.'nin kullandığı 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    3 ÖLÜ, 4 YARALI

    Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin de ağır yaralandığını belirledi. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı

    KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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    İzmir Bergama da feci kaza: Ölü ve yaralılar var #2

    İzmir Bergama da feci kaza: Ölü ve yaralılar var #3

    İzmir Bergama da feci kaza: Ölü ve yaralılar var #4

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