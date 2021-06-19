İzmir kaçak silah operasyonu: 11 tutuklama

Yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, salı günü, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 ev ve 5 iş yerinde arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kontrollerde 23 tabanca, 1019 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpası ele geçirildi.

İzmir merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 11 tutuklama VİDEO

11 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

29 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada 17 kişi, yakalandı. Diğer şüphelilerin de arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















