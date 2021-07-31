Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.510
5.32%
EXEN Coin
24.88
3.66%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi

    Durdurulan şüpheli bir kamyonda narkotik köpeği Harley ile arama yapıldı. Kamyonda 10 bin 70 acstasy hap bulundu.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi

    İzmir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çalışmalar kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda uyuşturucu hap bulunduğunu tespit etti.

    Bornova ilçesinde Karaçam uygulama noktasında şüpheli kamyon durduruldu.

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    Narkotik köpeği Harley ile yapılan aramalarda yatak kısmının altına poşetle gizlenmiş 10 bin 70 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Kamyon şoförü gözaltına alındı.

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi VİDEO

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi #1

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi #2

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi #3

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi #4

    İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir