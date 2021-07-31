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- İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi
İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi
Durdurulan şüpheli bir kamyonda narkotik köpeği Harley ile arama yapıldı. Kamyonda 10 bin 70 acstasy hap bulundu.
- DHA
- 31.07.2021 - 17:41
İzmir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda uyuşturucu hap bulunduğunu tespit etti.
Bornova ilçesinde Karaçam uygulama noktasında şüpheli kamyon durduruldu.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Narkotik köpeği Harley ile yapılan aramalarda yatak kısmının altına poşetle gizlenmiş 10 bin 70 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.
İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi VİDEO