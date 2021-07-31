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İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi

İzmir’de 10 bin 70 adet ecstasy hap ele geçirildi

Durdurulan şüpheli bir kamyonda narkotik köpeği Harley ile arama yapıldı. Kamyonda 10 bin 70 acstasy hap bulundu.