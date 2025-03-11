DHA
İzmir’in Konak ilçesinde, hakkında kırmızı bülten bulunan ve 10 yıldır firari olarak aranan K.A., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Kimlik kontrolü sırasında çelişkili beyanlarda bulunan şahıs, polisin dikkatini çekti.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Detaylı inceleme sonucunda, şüphelinin nüfus cüzdanının sahte olduğu belirlendi.
Yapılan kontrollerde, tasarlayarak kasten öldürme suçundan Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Firari hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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