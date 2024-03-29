İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadığı tacizi anlattığı mesaj ortaya çıktı Evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızını taciz ettiği öne sürülen şahıs, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla çıkarılan yakalama kararı sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

İzmir'de bir taciz olayı yaşandı.

Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki T.A., evde yalnız olan onun kızı 12 yaşındaki İ.N.'yi taciz etti.

T.A. evden ayrıldıktan sonra İ.N., durumu ailesine bildirdi.

Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek T.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saklandığı evinde yakalandı

Bunun üzerine T.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla T.A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

Arkadaşına anlattığı mesaj ortaya çıktı

Emniyete götürülen T.A.'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı.

"Ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım"

İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Annemlerin tanıdığı birisi işte geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Ben de korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)