İzmir'de 12 yaşındaki kız yardım isterken öldürüldü... Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahsın bıçakladığı 12 yaşındaki Behiye Ediz, hayatını kaybetti.

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İHA

Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yabancı uyruklu L.M., S.D.'yi bıçakla yaraldı.

Kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M., kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz'in ise yardım çığlığı atması üzerine onu da yaraladı.

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Annenin durumu ağır

Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün aile yakınlarına teslim edildi. Öğle namazını müteakip cenazesi Karabağlar Cennetçeşme Güzel İzmir Camii’ne getirilen Behiye için cenaze namazı kılındı. Küçük kızın cenazesinin Buca Kırıklar Köyü’nde bulunan mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı L.M., dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)