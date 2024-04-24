İzmir'de 12 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği iddia edildi: Açığa alındı 12 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen, herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmazken küçük kızın ailesi, adaletin yerini bulması için bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

İHA

İzmir'de küçük kıza taciz iddiası aileyi harekete geçirdi.

Bayındır ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 12 yaşındaki N.T., okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş. (53) tarafından şiddete maruz kaldığını ve taciz edildiğini ailesine söyledi.

Babasının gözetiminde halaları ile yaşayan N.T.'nin durumu bildirmesi üzerine aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de başka bir öğrenciyi taciz etmiş

N.T.'yi taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan aile, Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş.'nin 8 yıl önce benzer suçlamayla soruşturma geçirdiğini öğrendi. F.Ş.'nin Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda da taciz suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığı, daha sonra da görev yeri değişikliği yapılarak Bayındır ilçesindeki okula tayin edildiği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Yapılan suç duyurusunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, suçlamanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve soruşturma nedeniyle F.Ş.'nin açığa alındığını bildirdi.

"Tokat attıktan sonra kuzenimin arkasına geçerek kendisini taciz etmiş"

N.T.'ye bebekliğinden itibaren bakan ve birlikte yaşadıkları kuzeni Elif Özsüer, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Özsüer, "N.T., bebekliğinden itibaren bizimle ve ona biz bakıyoruz. 5 Nisan günü öğretmenine soru sorarken kuzenim öğretmeni tarafından şiddete ve tacize maruz kalıyor. Öğretmenin o gün okulda dersi olmamasına rağmen okulda bulunduğunu öğrendik. Öğretmen tokat attıktan sonra kuzenimin arkasına geçerek kendisini taciz etmiş. Kuzenim bunu daha sonra bize anlattığında da önce okula gidip, öğretmeniyle görüşmek istedik ardından da suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra yaptığımız araştırmada, öğretmen F.Ş.'nin Bayraklı'da da benzer bir olay yüzünden soruşturma geçirdiğini, daha sonra Bayındır'a tayin edildiğini öğrendik. Öğrencileriyle sürekli yakınlaşan, elle temas eden bir öğretmen olduğunu öğrendik ve biz bu adamın başka bir yerde görev yapmasını istemiyoruz. Gerekli suç duyurusunda da bulunduk ve olayın peşini bırakmayacağız." dedi.

"Aynı sebeplerden dolayı başka bir okuldan bu okula sürgün edilmiş"

N.T.'nin eniştesi Anıl Yavuz Özsüer ise F.Ş.'nin tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Biz ailesi olarak bu işin peşini asla bırakmayacağız. Duyduğum ilk dakika itibariyle zaten bütün ailemiz çökmüş durumda. N.T., bizim çocuğumuz gibidir. Bu durumu ilk esnada kendisinden duyduğumuz zaman okula gidip bir araştırmada bulunduk. Zaten öğretmenin daha önce aynı sebeplerden dolayı başka bir okuldan bu okula sürgün edildiğini öğrendik. Bu zaten bizim için daha çok acı veren bir durum. Yarın öbür gün bu durumun başka bir çocuğun başına da gelme riskini de taşıyor.

"Peşini asla bırakmayacağız"

Benim sadece anlamadığım bir nokta var; hala neden bu şekilde dosyası açık olmasına rağmen bu kişi dışarıda serbest bir şekilde, geziyor. Biz devletimizden destek bekliyoruz bu konu hakkında. En yakın zamanda da çözülmesini istiyoruz. Uyku uyuyamıyoruz çünkü. Bize iftira diyor ancak, daha önceki olayda mı iftiraydı? Biz bu öğrencilerin, mağdur olan öğrencilerin hepsinin arkasındayız ve peşini asla bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

"Adaletin yerini bulacağına olan inancımız tam"

Olayla ilgili açıklama yapan öğretmen F.Ş. de, "Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımızı dile getirmek isteriz." sözlerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)