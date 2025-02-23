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İHA

İzmir'in Buca ilçesinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sokaktan karşıya geçmek isterken cadde kesişiminde kamyonet ile çarpıştı.

Yaşanan kazada iki araç da hurdaya dönerken, kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobilde bulunan Altan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, araçtaki 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Altay da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Burada tedavi altına alınan Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yol birleşimine süratli geldikleri görülen her iki aracın çarpışmasında araçların hurdaya ayrıldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.