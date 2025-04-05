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İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan olayda Necati Yorğun, eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti.

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALI SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.

Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Meydana gelen olayın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Görüntüde, Necati Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı site önüne geldiği, siteden içeri girmeye çalıştığı esnada anne Serpil K.'nin site güvenliğine şikayet ettiği, daha sonra Serpil K. ile tartışan Necati Yorğun'un kendisine bir cisim fırlattıktan sonra sokağa doğru hızla yürüdüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.