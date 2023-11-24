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İzmir'de 2 milyon liralık vurgun! 'FETÖ' yalanıyla korkuttukları 3 emekliyi dolandırdılar

İzmir'de 2 milyon liralık vurgun! 'FETÖ' yalanıyla korkuttukları 3 emekliyi dolandırdılar İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli 3 kişiyi 'Hakkınızda açılmış FETÖ davası var' diye korkutarak toplam 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.