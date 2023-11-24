Dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmek için her yolu deniyor.
Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.
Son örnek İzmir'de yaşandı.
Bu kez hedef emekliler oldu..
3 emekliyi FETÖ yalanıyla korkuttular
İki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkuttular.
2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını verdiler
Ne yapacağını bilemeyen emekliler ise, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını dolandırıcıların eline verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kamera incelemesinden tespit edilen dolandırıcılar tutuklandı
400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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